Tram rijdt tegen paal aan eindhalte in Zwijnaarde: drie gewonden

Cokedealer ‘Tic Tac’ moet 60.000 euro drugsgeld terugbeta­len en twee jaar naar de cel: “Hij verkocht dagelijks aan meer dan 30 klanten”

‘Tic Tac’, de cokedealer die twee jaar lang dagelijks klanten bediende vanuit verschillende cafés in de Wondelgemstraat, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Hij dient ook de winsten die hij maakte, geraamd op 60.000 euro, terugbetalen. De politie kon hem arresteren voor één van zijn vaste kroegen. In de trainingsbroek die hij op dat moment droeg had hij een verborgen ruimte genaaid.