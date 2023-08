Tram rijdt splinternieuwe Ferrari van 350.000 euro aan

NET OPEN. Deze stijlvolle bar in hartje Gent combineert cocktails met karaoke: “Mijn ogen uitgekeken in Japan”

Goesting in een therapeutische kweelpartij, maar zie je het niet zitten dat het hele café meeluistert? In Piu Di Piu in de Donkersteeg huur je een karaokebox en bestel je er gewoon een lekkere cocktail bij. “Cocktails zijn een luxeproduct, maar dat elitaire mag er wat af”, zegt bezieler David Lebeer (32).