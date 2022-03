Tram naar Moscou laat op zich wachten: werken stilgelegd na vondst zware metalen

Gent Na overlijden aangerand meisje (14): beklaagden moeten zich verantwoor­den voor aanranding eerbaar­heid met dood tot gevolg

Het proces rond de aanranding van een 14-jarig meisje op de Westerbegraafplaats in Gent in mei vorig jaar is maandagochtend van start gegaan. Vier dagen na die feiten stapte het slachtoffer uit het leven. Het onderzoek toonde geen rechtstreeks verband aan tussen de zedenfeiten en de zelfdoding, maar de rechter wierp maandag de tenlastelegging ‘aanranding van de eerbaarheid met de dood tot gevolg’ toch terug in het debat.

