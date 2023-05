Tram en auto botsen in Wondelgem

voetbal jupiler pro league Kums trekt met AA Gent ten strijde tegen het zwarte beest: “Cercle is onze moeilijk­ste tegenstan­der”

Na een mooie zes op zes zit AA Gent in pole position om de Europe Play-offs binnen te halen. Standard en Cercle volgen al op vijf punten van de Buffalo’s, al lijkt die laatste dé ploeg in vorm. AA Gent zal het alleszins niet cadeau krijgen in het Jan Breydelstadion, weet Sven Kums. Hij kon met z’n ploegmaats dit seizoen nog geen punten pakken tegen de Bruggelingen.