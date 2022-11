Tradities zijn er om in ere te houden: oudste bakker van Gent laat mastellen wijden tegen hondsdolheid

Gent ‘De Bom van Boema’, op zoek naar de beste ‘Gensche Nero Woafel’ en vele andere initiatie­ven. Week van het Gents zet ons dialect opnieuw in de kijker

Dialecten sterven langzaam uit, maar daar doen we in Gent niet aan mee. Het is intussen traditie dat er eind november een ‘Week van het Gents’ georganiseerd wordt, waar het al dialect is wat de klok slaat. Bij deze zevende editie staat stripfiguur Nero centraal, want die wordt 75. Speciaal daarvoor werd de strip De Bom van Boema vertaald naar het Gents.

