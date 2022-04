Traditie wordt in ere gehouden: beker of geen beker, KAA Gent krijgt ploegvoorstelling tijdens Gentse Feesten

De ploegvoorstelling van KAA Gent op de Gentse Feesten is een traditie die elk jaar opnieuw een bomvol blauw-wit plein lokt. Na 2 geschrapte edities bleef het even afwachten, maar vandaag werd bevestigd: die ploegvoorstelling komt er opnieuw. En als KAA Gent maandag de beker verovert, dan komt die mee naar het Sint-Baafsplein. Noteer alvast in de agenda: maandag 18 juli om 19 uur.