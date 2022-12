Tractor- en vrachtwagenparade Desteldonk mag na 2 jaar weer uitrijden en breekt meteen records: “Ze komen van vér om aan te sluiten”

Al sinds 2013 rijden er op de 26ste in Desteldonk verlichte tractors en vrachtwagens uit. Zowat 9 jaar geleden schoven er 15 wagens aan, dit jaar rekent de organisatie op meer dan 300. “Vorige keer, voor de coronapauze van 2 jaar, hadden we er 275", zegt Van der Sypt. “Elk jaar groeien we aan. Van Desteldonk tot Hyfte, Lokeren, Sint-Niklaas enzovoort: wie een tractor of vrachtwagen heeft, wil hier aansluiten”, klinkt het.

Volgend jaar bestaat de kersttraditie 10 jaar, dan plant de organisatie een uitgebreider feest. “Nu kunnen de kinderen achteraf een pakje oppikken bij de kerstman en kan je iets eten in de tent. Toen we 5 jaar vierden, hadden we vuurwerk. Volgend jaar zullen we dus iets moeten verzinnen zodat we kunnen uitpakken”. Aansluiten mag natuurlijk altijd, vuurwerk of niet, want er zijn geen inschrijvingen. “Je moet wel écht je voertuig een beetje versieren”, klinkt het nog. “Gewoon een slinger is niet genoeg”.