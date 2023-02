Tracker aan gestolen sleutelbos verraadt onverbeterlijke dief (54)

Het slachtoffer had zijn BMW, met in de koffer heel wat waardevolle spullen, geparkeerd in de straat van zijn woning in de Brugse Poort. De dag nadien stelde de arme man vast dat er in zijn wagen ingebroken was en dat zijn jas, bodywarmer, laptop, gereedschapstas en sleutels gestolen waren. Hij had echter een tracking device aan de sleutelbos gehangen en zag dat zijn spullen in een woning in de Phoenixstraat lagen. Hierop verwittigde hij de politie die een onderzoek startte.