Tot vier jaar cel voor mensensmokkelaars die 72 Irakezen in vrachtwagens vervoerden: “En 576.000 euro boete, 8.000 euro per slachtoffer”

Gent Gentse koffiebars bundelen krachten voor koffiefes­ti­val: van proeverij­en tot gratis koffie

Het Ghent Coffee Fest is van start gegaan: een week lang slaan zestien verschillende koffiebars in Gent de handen in elkaar om kwaliteitsvolle koffie nog meer in de kijker te zetten. Dat doen ze door gratis koffie uit te delen, proeverijen te organiseren en workshops te voorzien.

12 juli