Tot eind september geen lift in Sint-Michielsparking

Concreet is er tot en met 30 september geen lift beschikbaar in de parking. De ouder lift wordt volledig vervangen. Rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens of minder mobiele personen parkeren dus best in een andere parking, zoals die van Ramen, de Vrijdagmarkt of de Reep. Er is immers geen enkele mogelijkheid om de parking te verlaten zonder trappen te doen, op de helling wandelen waar auto’s in en uit rijden, is verboden.