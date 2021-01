Topmagistraat Johan Sabbe voor strafrechter wegens grensoverschrijdend gedrag bij vrouwelijke chauffeur

Sinds juni 2020 staat Johan Sabbe (60) op non-actief nadat er een onderzoek tegen hem geopend werd wegens grensoverschrijdend gedrag. De aanleiding was een klacht van een vrouw die voor het parket werkt als privéchauffeur. Begin 2020 beschuldigde ze hem van “ongewenst en ongepast” gedrag: hij had in 2018 maandenlang ongepaste berichten naar haar gestuurd, alsook een expliciete foto.

In oktober sprak de tuchtrechtbank al zes maanden schorsing voor Sabbe uit. “Dergelijke houding druist fundamenteel in tegen de professionele voorzichtigheid en waardigheid die van een korpschef verwacht kunnen worden”, sprak de rechter toen. De man, die sinds 2014 aan het hoofd staat van het parket van Oost-Vlaanderen, is tot op vandaag geschorst in zijn functie.

Aanranding van de eerbaarheid

Maar daar is het dus niet bij gebleven. Het Gentse parket-generaal liet al in februari 2020 een strafrechtelijk onderzoek opstarten ten laste van procureur Sabbe. Op basis van de onderzoeksresultaten is nu beslist dat Johan Sabbe zich zal moeten verantwoorden voor het Hof van Beroep in Gent wegens ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding van de eerbaarheid.

“Sabbe moet zich voor zijn strafbare feiten op 8 februari verdedigen in het hof van beroep in Gent”, klinkt het bij woordvoerder Francis Clarysse. “Aangezien hij procureur des Konings is kan dat niet voor een correctionele rechtbank gebeuren. Bij de zaak van de vrederechter uit Oostende was dat ook zo.”