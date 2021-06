Topmagistraat Johan Sabbe (61) veroordeeld tot vier maanden met uitstel voor aanranding en ongewenst seksueel gedrag bij zijn persoonlijke chauffeur

Johan Sabbe (61), de topmagistraat die in zijn functie 330 werknemers onder zich had, werd eind juni 2020 op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. De aanleiding was een klacht van een vrouwelijke chauffeur. Zij had een tijd voor Johan Sabbe gewerkt, en beschuldigde hem begin 2020 van ‘ongewenst en ongepast’ gedrag. Volgens haar had hij in 2018 maandenlang ongepaste berichten naar haar gestuurd, en een foto van zijn geslachtsdeel. Eerder kreeg hij van de tuchtrechtbank zes maanden schorsing, waarvan drie met uitstel.