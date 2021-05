Topmagistraat Johan Sabbe (61) riskeert 12 maanden cel voor aanranding en seksueel gedrag bij chauffeur: “Hij stuurde: ‘Ik heb even geen zin om verstandig te zijn, ik wil met je vrijen’”

GentDe zaak rond topmagistraat Johan Sabbe (61) is maandagnamiddag gestart voor het Gentse hof van beroep. De geschorste Oost-Vlaamse procureur des Konings moet er zich verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk bij een vrouwelijke chauffeur. “Hij stuurde foto van zijn geslachtsdeel en greep haar later bij haar borsten vast toen hij haar vroeg een bosweg in te rijden”, luidde het. Sabbe riskeert 12 maanden gevangenis.

Johan Sabbe (61), de topmagistraat die in zijn functie 330 werknemers onder zich had, werd eind juni 2020 op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. De aanleiding was een klacht van een vrouwelijke chauffeur. Zij had een tijd voor Johan Sabbe gewerkt, en beschuldigde hem begin 2020 van ‘ongewenst en ongepast’ gedrag. Volgens haar had hij in 2018 maandenlang ongepaste berichten naar haar gestuurd, en een foto van zijn geslachtsdeel. Eerder kreeg hij van de tuchtrechtbank zes maanden schorsing, waarvan drie met uitstel.

Maandag startte in het hof van beroep zijn proces, waar Sabbe naast de tuchtrechtbank nog strafrechtelijk kan worden vervolgd. Het was best een vreemd zicht in het Gentse oude gerechtsgebouw: de man die zeven jaar geleden nog op exact dezelfde plaats de eed aflegde als hoofd van het Oost-Vlaamse parket, zat er nu zelf als beklaagde vijf uur lang zijn proces te aanhoren. Onbewogen bleef hij al die tijd voor zich uit staren, om op het einde het woord te nemen. “Ik had niet het gevoel dat ik iets fout deed”, klonk het toen. “Ik was verliefd”.

Twee feiten bewezen

Volgens de procureur-generaal zijn de twee feiten alvast bewezen waarvoor de topmagistraat terecht staat: aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk van een 44-jarige vrouwelijke chauffeur. “Hij stuurde haar maandenlang seksueel getinte berichten en pornografisch materiaal”, zegt de procureur-generaal verwijzend naar het geslachtsdeel dat Sabbe doorstuurde. “Zo stuurde hij haar hoe het zou zijn om met een kleine vrouw als haar seks te hebben. Iets wat zij absoluut niet wou.”

Quote Via Whatsapp stuurde hij ‘Afstand nemen zou het verstandig­ste zijn. Maar ik heb even geen zin om verstandig te zijn. Ik wil met je vrijen’

Op 19 december 2018 ging hij opnieuw veel te ver: op weg in de dienstwagen vroeg hij haar om een bosweg in te rijden met als doel om te vrijen. Dat weigerde ze, waardoor Sabbe haar bij de borsten vastnam. ‘s Avonds stuurde hij haar dat hij vreesde te ver zijn gegaan, maar dat de hunkering naar haar te sterk is. Die avond ging het via Whatsapp met Sabbe als afzender nog als volgt: ‘ik mag dit niet doen als we hier allebei niet achter staan. Afstand nemen zou het verstandigste zijn. Maar ik heb even geen zin om verstandig te zijn. Ik wil met je vrijen.’

De vrouwelijke chauffeur naast haar ex-vriend, die haar kwam steunen tijdens het proces.

Psychisch leed

Voor de vrouwelijke chauffeur ging het daarna heel moeilijk. Ze zocht hulp bij dokters en binnen het parket, en nam verlof tot februari 2019. Toch lukte het niet meer om de job uit te voeren, maar pas een jaar later legde ze de klacht neer. “Het was een droom voor haar om chauffeur te worden van de procureur des Konings”, zegt advocate Mussche. “Ze had veel respect voor Johan Sabbe en het was voor haar ontzettend moeilijk om hem af te vallen. Maar het psychisch leed werd uiteindelijk te groot.”

Wederzijdse aantrekking

Volgens Johan Sabbes advocaat Van Hende zijn er inderdaad berichten gestuurd en lichte aanrakingen geweest. Maar hij heeft het over wederzijdse aantrekking tussen twee volwassenen. Dat Sabbe zijn chauffeur betast heeft in een bosweg, ontkent hij wel. Volgens hem legde hij enkel zijn hand op haar knieën.

De procureur-generaal liet de passende straf aan de rechtbank over, maar verwees in zijn vordering wel naar ‘het wettelijk minimum van 12 maanden cel’. Er wordt gewezen op wat Sabbe voor de maatschappij heeft betekend als procureur, en op het feit dat hij een blanco strafblad heeft. Maar door zijn voorbeeldfunctie had hij beter moeten weten. Volgens de aanklager is er ook sprake van een gebrek aan schuldinzicht.

Johan Sabbe aan het hof van beroep.