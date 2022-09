Topdag voor fantasy-fans: Amerikaanse schrijfster Victoria Schwab brengt blitzbezoek aan Gent

Eigenlijk stond België niet eens op haar planning, Victoria Schwab, die in Schotland woont, was uitgenodigd op een fantasy-evenement in Nederland. Het was Ief Stuyvaert van Bookz&Booze die uitgeverij Lannoo er na enig aandringen van overtuigde om de populaire schrijfster ook een ommetje naar Gent te laten maken, als ze dan toch al zo dichtbij was. Er werd meteen een heel evenement rond gebreid, met Schwab die voor een publiek in de Minardschouwburg geïnterviewd werd door boekenwurm en moderator Melissa Giardina. “Ik was nooit eerder in België, maar wat een fantastische stad in Gent”, aldus een enthousiaste schrijfster, die ernaar streeft om zelf 200 boeken per jaar te lezen. “Er huist een schrijfmonster achter mijn ribben, en dat voed ik met leesvoer. Ik leer bij van alles wat is goed vind, en ook van alles wat ik niet goed vind.” Ruim een half uur voor haar komst stond er al een lange rij fantasy- en Schwab-fans aan te schuiven voor de Minardschouwburg, waarbij vrouwen ruim in de meerderheid waren. Schwab nam na het gesprek ruim de tijd om een massa boeken te signeren, en met iedereen op de foto te gaan. Daarna ging ze nog op verkenning doorheen de stad, maandag vliegt ze terug naar Schotland, waar haar hond en twee katten wachten.