Top-popkoor Muzamies viert tiende verjaardag met stoute concertreeks én een trofee

Van Jennifer Lopez tot een Eurosongmedley en van Queen tot ABBA: als je er een meerstemmige versie van kan maken en het is poppy, dan maken de dames van Muzamies er in een handomdraai een koorversie van. Vergeet Scala, vergeet Glee: eigenlijk moet je in Gent zijn voor het beste popkoor dat de wereld te bieden heeft. Vraag het niet aan ons, vraag het aan de World Choir Games, waar de dames dit jaar de trofee voor beste Pop- en Jazzensemble oppikten.

“Normaal gesproken zitten onze optredens eivol”, legt Beth Van Rompuy (32) van Muzamies uit. “Voor het optreden in november gold hetzelfde, maar dankzij de pandemie moesten we dat nog even uitstellen. Door dat uitstel zijn er nog wat kaartjes te krijgen”. Het is trouwens een dubbel feest: intussen bestaat Muzamies namelijk 12 jaar, maar de tiende verjaardag vieren was er wegens welbekende redenen nog niet van gekomen. Verwacht je dus aan een stevig muzikaal feestje, met veel uptempo en hier en daar een onstuimige ballade. “Mijn favoriete hoofdzonde? Muzikaal gesproken Luiheid”, lacht Beth. “Maar we denken dat ons publiek het meest nieuwsgierig zal zijn naar Lust”. Dat belooft.