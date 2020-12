Tony (56) spendeerde vrijgekomen reisbudget aan ‘kleine gelukjes’ voor de Vlaming: “Ik zit al aan 1.000 pakketjes. Al wie iets kreeg, is voor mij één uit de duizend”

Gent Na de harde aanpak met camera’s en roadblocks in de Brugse Poort: “Plezant was het zeker niet, maar de rust is wel terugge­keerd”

29 december Toen in mei de wijk Brugse Poort plots een half oorlogsgebied bleek, met vechtpartijen, messteken en drugsdealers, besloten de stad Gent en de politie keihard op te treden. Er kwamen camera’s en nooit eerder geziene roadblocks. Heel wat buurtbewoners steigerden en voelden zich geviseerd. Maar een half jaar later geven ze toe dat het heeft gewerkt. “Nee, het was niet plezant. En ja, we voelden ons geviseerd. Maar er is ook naar ons geluisterd, en het is weer rustig nu.” Meer straffe verhalen uit 2020 vind je in dit dossier.