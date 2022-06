Toneelvereniging, voetbalbond en bibliotheek van Sint-Denijs-Westrem vieren allemaal samen 100-jarig bestaan

In 1922 werd een Jongelingenbond opgericht in Sint-Denijs-Westrem met drie afdelingen: een toneelgroep, een voetbalbond en een bibliotheek. De afgelopen decennia zijn die takken elk hun eigen weg gegaan, maar toch vieren ze dit weekend samen hun honderdjarig bestaan. “De toneelvereniging is een rederijkerskamer geworden in 1963”, vertelt Inge De Schuyter, hoofdvrouw van De Loofblomme. “Elk jaar mogen we op zo’n duizend toeschouwers rekenen per voorstelling. De voetbalclub is gepromoveerd naar eerste provinciale dit jaar. De bibliotheek is opgericht door meester August, maar is nu al jaren een stadsbibliotheek.”