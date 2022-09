Tom De Meester is terug, en fileert meteen de besparingsplannen. “Laat de gewone Gentenaar gerust, die heeft het al lastig genoeg”

Het is natuurlijk een wel héél dankbaar thema voor het extreem-linkse PVDA, dus voor De Meester was het eigenlijk terugkomen door de grote poort. Net als iedereen voelt de stad de energiecrisis, de inflatie, en er moet stevig bespaard worden. 54 van de 81 miljoen wordt bij de eigen werking gevonden, voor de rest moet er gesneden worden om het budget in evenwicht te houden. “Onzin", vindt De Meester. “We staan aan het begin van een diepe crisis, dit is niet het moment om facturen te verhogen. Vraag een lokale bijdrage aan de energiebedrijven, zij hebben de sterkste schouders. Maar laat de gewone Gentenaars gerust, die hebben het al lastig genoeg. Die moeten nu al naar het OCMW om hun rekeningen betaald te krijgen.” Hij hekelde onder meer het afschaffen van het mobiel dienstencentrum, dat 11.000 Gentenaars per jaar bediende, de digitale dienstverlening en het afvoeren van één van de twee mensen van de sluikstortploeg van Ivago, en dat 25 minuten lang. “Ik heb het voorbije jaar wel wat spreektijd opgespaard", grijnsde hij. Het mag duidelijk zijn: De Meester is terug.