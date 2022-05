Tom (44) opent ijssalon en platenwinkel in achttiende-eeuwse hoeve in Zwijnaarde: “De perfecte plek om neer te strijken met vrienden en familie”

GentZak deze zomer zeker eens af naar Zwijnaarde, want daar heeft de 44-jarige Tom Coghe een ijssalon en een platenwinkel geopend. In een achttiende-eeuwse hoeve dan nog, waar hij met zijn gezin woont. Het ijs is van Talamini, het oudste ijssalon van Gent, en in de platenrekken vind je vooral metal en punk maar evengoed Johnny Cash.

Ijs en platen, geen voor de hand liggende combinatie, maar Tom is al altijd gepassioneerd door beide. De veertiger heeft acht jaar voor het Gentse OCMW gewerkt en twaalf jaar voor de Dienst Feesten. “Toen ik mijn ontslag indiende, keken ze toch raar op”, grinnikt hij. “Een statutair ambtenaar die zijn job opgeeft, maar ik had het allemaal al eens gezien. Ik wou een andere richting uitgaan, zelfstandig worden.”

Een andere richting is nog zacht uitgedrukt. Tom opende een ijssalon met een platenwinkel aan. “Ik heb lang geleden een opleiding bakker-patissier gevolgd en als jonge gast twee zomers meegedraaid in ijsatelier van een gerenommeerd patissier aan de kunst. De liefde voor ijs is altijd blijven hangen.” Plus, Tom woont in een achttiende-eeuwse hoeve met een prachtige tuin aan. De perfecte plek om neer te strijken met vrienden en familie tijdens een fietstocht langs de Schelde. “In de ruime omgeving is er niks”, vult Tom aan. “We brengen wat meer leven in Zwijnaarde.”

Al het ijs dat in de frigo ligt is van Talamini, het oudste ijssalon van Gent. Tom heeft getwijfeld om zelf ijs te maken, maar voor een pop-up was dat toch een te grote investering. “Plus, hun ijs is zodanig goed, waarom zou ik proberen om het beter te doen?” Op de kaart staan twaalf vaste smaken waaronder hazelnoot, pistache, vegan chocolade en aardbei, en twee tijdelijke: gezouten karamel en mangosorbet. De tijdelijke smaken wisselen om de zoveel weken.

Platen

Hoe de platen erbij zijn gekomen? Tom verkoopt al twintig jaar vinyls op evenementen en online. Een uit de hand gelopen hobby. Tijdens de pandemie vielen de evenementen weg en bleef enkel nog de online verkoop over. “us vormde hij zijn magazijn om tot winkel. In de bakken vind je vooral metal, punk, hardrock, wat hip hop, maar ook Johnny Cash. Want wie houdt er nu niet van Johnny Cash?

“Doordat ik me richt op een niche binnen de muziek, komen mijn klanten speciaal uit Rijsel, Luik, Brussel en Antwerpen naar hier. Voor hen is het een voordeel dat ik niet in het centrum van Gent zit, maar vlak aan de autostrade, met parking voor de deur. Achteraf kunnen ze zelfs nog genieten van een ijsje in de tuin, onder de oude notelaar of in het zonnetje.”

T’Sonneputje, Hondelee 46, 9052 Zwijnaarde. Open van woensdag tot zondag van 13 uur tot 20 uur. Het ijssalon is open tot begin oktober, de platenwinkel blijft. Of de ijsjes volgende zomer terugkeren, hangt af van de opkomst de komende maanden.