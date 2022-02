Toeval bestaat niet: in totaal 22 baby’s geboren op 22/2/22 in Gent

GentOp 22 februari 2022 zijn er – je raadt het nooit – 22 baby’s geboren in Gent. Mooier kan toch niet? Het Maria Middelares-ziekenhuis verwelkomde opvallend veel kindjes, terwijl het Sint-Lucas-ziekenhuis net minder bevallingen had dan anders. In het UZ Gent werd toevallig de 222ste baby van dit jaar geboren.

“Het was een vruchtbare dag”, glundert Jeanne Blancke van het Maria Middelares-ziekenhuis, één van de vier Gentse ziekenhuizen. “Op 22 februari 2022 zijn er tien kindjes ter wereld gekomen in ons ziekenhuis. Het is niet zo dat dit nooit gebeurt, maar dat is wel veel. We dachten dat we op negen gingen eindigen, maar ’s avonds laat is er nog eentje bijgekomen. Heel wat kindjes wilden duidelijk op een bijzondere dag ter wereld komen.”

22 februari 2022 was dan ook meer dan een dag met heel veel tweetjes. Het was een palindroomdag: een datum die hetzelfde blijft als je hem van achter naar voren leest. In de negentiende eeuw was er geen enkele palindroomdag, deze eeuw zijn er 29 in totaal. Vaak komen ze dus niet voor. Op de volgende palindroomdag is het acht jaar wachten, die valt op 03/02/2030.

Papa Matthias met baby Emiliano en mama Mayra in het UZ Gent.

Baby nummer 222

Het Jan-Palfijn-ziekenhuis verwelkomde niet meer of minder baby’s dan anders: op 22/2/2022 waren er vijf bevallingen. Een normale dag dus, los van de datum. In het Sint-Lucas-ziekenhuis waren er opvallend minder bevallingen dan gewoonlijk. “Gemiddeld hebben we rond de zes geboortes per dag”, zegt woordvoerder Iny Cleeren. “Maar dat gaat uiteraard op en neer. Soms verwelkomen we tien baby’s op een dag, soms drie zoals op 22 februari 2022 het geval was. Op jaarbasis zitten we aan meer dan tweeduizend bevallingen.”

In het UZ Gent zijn in totaal vier kindjes geboren op de palindroomdag. Dat is, net zoals in Jan Palfijn, niet meer of minder dan anders. Wat wel bijzonder was: net op 22 februari 2022 is de 222ste baby van het jaar geboren in het UZ Gent: Emiliano. “Mayra lag al twee weken in het ziekenhuis omdat de baby op haar nieren aan het drukken was”, vertelt papa Matthias. “We wilden de bevalling zeker nog rekken tot week 38 en plots viel onze euro: als we wat geluk hebben, zal Emiliano op 22/2/22 geboren worden. 23 februari wilden we liever niet, dan is de meter van Emiliano jarig, en 22/2/22 is ook gewoon veel specialer. Dat hij de 222ste baby is die het ziekenhuis dit jaar verwelkomt, maakt het nog bijzonderder.”

