‘Toeterprotest’ vangt ook bij truckers tegenwind: “Maar we moeten wél een oplossing vinden, dit is niet veilig”

GENTOp het parkeerterrein in Gentbrugge, net voor het viaduct waar de snelheid voor vrachtwagens plots naar 70 kilometer per uur zakt, verzamelden zaterdagochtend vakbondslieden van het BBTK en camionneurs. Niet om te claxonneren. “Maar twee snelheden op dit drukke punt, dat is om ongelukken vragen.”

Het parkeerterrein in Gentbrugge heeft niet veel faciliteiten, twee DIXI’s om precies te zijn, maar het is een dubbele symbolische plek. “Natuurlijk omdat de snelheid voor vrachtwagens hier verlaagd. Maar het toont aan hoe weinig we eigenlijk om onze truckchauffeurs geven. Ze moeten rij- en rusttijden respecteren, maar plaats om te rusten is er niet. Hetzelfde geldt in het algemeen: niemand wil truckchauffeurs in de buurt, maar iedereen wil wel dat alles geleverd wordt en de winkels voldoende stock in voorraad hebben”, klinkt het bij het BBTK.

Oplossingen?

Daarom staat de vakbond met een kleine actie aan de voet van het viaduct waar het ‘toeterprotest’ nog steeds aan de gang is. “Wij hebben oplossingen voorgedragen. Zo kunnen we de snelheid ‘s nachts naar 70 kilometer per uur verlagen voor iedereen”, klinkt het. “Maar in elk geval moet er naar de chauffeurs geluisterd worden. Wisselende snelheid op dit stuk van de E17, met invoegende wagens: daar gaan ongevallen van komen. Ook al omdat mensen helaas weinig begrip hebben voor vrachtwagenchauffeurs”. Volgens het BTB gaat het intussen al lang niet meer over de geluidshinder, al wil de vakbond wel nog de akoestische studie afwachten.

© svwg

“De studie in januari en februari laten lopen, geeft sowieso een vertekend beeld, dan is er gewoon minder vrachtverkeer. Als het effect op de geluidshinder dusdanig groot is, laat dan wagens ook 70 kilometer per uur rijden. Op deze manier voelen truckers zich geviseerd. We vragen vooral dat er naar hen geluisterd wordt.”.

“Wij keuren dat claxonneren ook allemaal niet goed”, zegt chauffeur Michel Wagemans (35). Zijn bedrijf heeft twee 40-tonners, zelf rijdt hij vooral in Denemarken. “Je geeft er uiteindelijk de hele sector een slechte reputatie mee. Maar als Belgische chauffeur wordt het al erg moeilijk. Je moet je aan bepaalde rusttijden houden, in België hebben we inhaalverbod bij nat weer en dan nog kijken andere automobilisten naar ons alsof we er niet mogen zijn. Maar wij zorgen voor de bevoorrading en de leveringen die iedereen graag op tijd krijgt. Het is een prachtige stiel, maar ook één waarin je moet opletten. Van 90 naar 70, terwijl auto’s wel nog aan topsnelheid in- en uitrijden, dat is niet ideaal. In Frankrijk bestaat het. In Frankrijk zijn ook veel ongevallen.”

© svwg

