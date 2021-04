Toestand Gentse wielrenner Tycho Roeland (21) kritiek na aanrijding in Ruiselede: “Hopen dat hij hierdoor komt”

Gent Gepensio­neer­de krantenbe­zor­ger Jean-Pier­re (62) levensge­vaar­lijk gewond na aanrijding in Oostakker: “Waarom ligt hier nog steeds geen voetpad?”

5 april Na een oproep op sociale media wapperen in Wittewalle, een straat in Oostakker, steeds meer zwarte vlaggen en fluovestjes. Gepensioneerd krantenbezorger Jean-Pierre Van De Moortel (62) raakte er vrijdagochtend levensgevaarlijk gewond. “De stad had in 2015 beter naar ons geluisterd", zegt buurtbewoner Peter Vermeir (56).