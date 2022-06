Toch (weer) maatjes: volksfeest onder de Stadshal met veel geslurp op gang getrokken

Gent De Kijk van Kurt: “Toeganke­lijk­heid, een verhaal van twee maten en twee gewichten”

Een aantal weken terug vroeg een Gents schepen me in een berichtje of ik niet op mijn achterste poten moest gaan staan omdat het gemeentebestuur van De Pinte een circulatieplan had ingevoerd. Ik antwoordde toen beleefd dat het om een experiment ging. Intussen is het Pintse omrijden alweer afgevoerd omdat de Pintenaars massaal bezwaren uitten en het anders zo overzichtelijke verkeer in de soep draaide. Ik had me nog kunnen verkneukelen in een antwoord over burgerinspraak maar ik heb het zo gelaten. Onze mooie stad Gent draagt burgerinspraak hoog in het vaandel. Toen de oorspronkelijke plannen voor de verbouwing van het Gravensteen op luid protest stuitten, werd de burger naar zijn mening gevraagd. Die mening lapte het stadsbestuur daarna vakkundig aan haar laars. Het oorspronkelijke plan zal zonder aanpassingen worden uitgevoerd. Enkel de meest naïeve burger dacht even dat er met zijn inspraak rekening zou gehouden worden. Het Gravensteen moet toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers, klinkt het in het stadhuis. Geen enkele burger wil zo harteloos zijn om dat tegen te spreken. Hoe men met die rolstoel zelfstandig over kasseien en tramsporen tot aan de ingang geraakt, dat zoekt men zelf maar uit. Of het stadsbestuur vindt dat rolstoelgebruikers iets te zoeken hebben in de Overpoort, is niet geweten. Daar worden plantenbakken aangelegd over de hele breedte van het trottoir, op een kleine halve meter na. De schepen van het berichtje zegt dat er niets aan de hand is omdat er op een lijnbus na geen gemotoriseerd verkeer toegelaten wordt in de vernieuwde Overpoort. Rolstoelen moeten er dus de baan op, tussen fietsen, al dan niet elektrisch of met een bak ervoor. De galanterie van de gemiddelde Gentse fietser kennende, voorzien rolstoelgebruikers zich maar beter van een helm en airbags.

16 juni