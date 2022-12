Toch kleine besparing bij Jan Palfijn: “Evenveel handen bij de bedden”

Het einde van het jaar: dat betekent dat er op de gemeenteraadscommissies ijverig naar de budgetten voor volgend jaar wordt gekeken. Na een conclaaf van vier dagen en plechtige beloftes dat er niet zou bespaard worden op zorg en cultuur, nam de commissie Welzijn dus ook het budget onder de loep. Anneleen Van Bossuyt (N-VA) had daarbij vragen over het verminderde budget voor het ziekenhuis AZ Jan Palfijn. 1,2 miljoen euro, al bij al geen grote snede, maar toch noemenswaardig.

Andere job

Schepen Rudy Coddens (Vooruit) lichtte toe. Zo wordt er niet gesneden in het budget voor het personeel, maar is het wel zo dat er niet voor alle vacatures ook personeel gevonden wordt. “We passen dat budget dus aan aan de realiteit, maar als er morgen een taxi vol verpleegsters op zoek naar een job aan het ziekenhuis toekomt, zullen zij worden aangenomen”, klonk het bij Coddens. Datzelfde proces is trouwens ook aan de gang bij de politie in Gent. Tegelijk is er wel een efficiëntie-oefening aan de gang: sommige mensen zullen dus een andere job uitoefenen, maar er vallen geen ontslagen.