Toch Gentse kandidate voor Groen-voorzitterschap: Jenna Boeve (32) en Jad Zeitouni (29) willen Almaci opvolgen

GENTOp de valreep krijgen de Groen-voorzittersverkiezingen nog een Gentse tint. Jenna Boeve (32) doet samen met Brusselse compagnon Jad Zeitouni een gooi naar het voorzitterschap. De twee pleiten voor meer diversiteit binnen de partij en een scherpere partijkoers als het over klimaat gaat. Dat zeggen ze in De Morgen.

Het is de laatste dag dat kandidaten zich mochten bekendmaken. Maandag dienden Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout en de Brusselse Nadia Naji hun kandidatuur in. Op dinsdagavond was het aan Jong Groen-leden Jenna Boeve en Jad Zeitouni. Eerder raakte bekend dat schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) ook overwoog zijn kandidatuur in te dienen, maar die mening herzag door het ontslag van collega Elke Decruynaere.

Mobiliteit

Jenna Boeve stond in 2019 voor het eerst op de kieslijsten van Groen. Ze werkt er als administratief medewerker op het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt, net zoals haar collega-kandidaat-voorzitter Jad Zeitouni.

“Aan de ideologie van Groen hoeven we niet meer te sleutelen, maar wel aan haar geloofwaardigheid en haar helderheid”, zeggen de twee in een interview met De Morgen. “Bepaalde groepen in de samenleving kunnen zich immers niet meer herkennen in de huidige kopstukken.” Op klimaatvlak wil het duo “meer potten durven breken”, een scherpere lijn dus. Boeve en Zeitouni beloven ook een “terugkeer naar de basiswaarden van Groen”, vandaar ook het co-voorzitterschap.

Taboe

Boeve is afkomstig uit Veurne maar woont al een tijd in Gent. Ze kwam de afgelopen maanden in de media door haar deelname aan Taboe, het programma van Philippe Geubels. Daarin getuigde ze, als transvrouw, over hoe ze haar eigen transitie beleefde. Ook in onze krant gaf ze daar een uitgebreid interview over.

