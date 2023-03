Tijdelijke bewoner (31) sticht brand in appartementsgebouw

Na 50 jaar in zijn winkel opent Bayram (63) een tweede Fruitco in Oostakker: “Meer ruimte om efficiën­ter te werken”

De bekende zaak Fruitco van Bayram Özdemir aan de Vrijdagmarkt krijgt er tegen eind maart een groter broertje bij, langs de Antwerpsesteenweg in Oostakker. “Het is hier aan de Vrijdagmarkt te klein geworden, met een extra winkel en magazijn zullen we veel efficiënter kunnen werken.” Waarom hij een tweede winkel opent in plaats van op zijn 63ste aan zijn pensioen te denken, legt Bayram hier uitvoerig uit.