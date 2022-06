Tijdelijk buurthuis geopend in Malem: “Eens het permanent jeugdhuis er is, kan het makkelijk verplaatst worden”

Gent Voormalige fitnessko­ning veroor­deeld tot ‘maar’ 10 maanden met uitstel door gebrekkig onderzoek

Dick Vande Vyvere (59), de man die de fitnessketens Passage en JustFit oprichtte en later doorverkocht, is veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel. Hij werd beschuldigd van oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en bedrieglijk onvermogen, maar werd voor een groot deel vrijgesproken. Dat is het gevolg van een gebrekkig onderzoek, dat bovendien te lang aansleepte, oordeelde de Gentse correctionele rechtbank donderdag.

