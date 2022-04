“Tijd dat de Vlaamse regering maatregelen treft”: privérusthuizen maken indexsprong, maar stad houdt voet bij stuk

GENTIn Antwerpen zullen ook de woonzorgcentra van de stad een indexsprong maken: er komt maar liefst 8% bij. In Gent mogen rusthuisbewoners in een stad-wzc op beide oren slapen maar in de privé zitten de prijzen in stijgende lijn. OCMW-voorzitter Rudy Coddens (Vooruit) roept de Vlaamse regering op tot actie.

Je oude dag slijten doe je liefst in alle comfort én zonder geldzorgen. Maar de inflatie heeft nu uiteindelijk toch de rusthuizen bereikt. Het Antwerpse Zorgbedrijf, verantwoordelijk voor de wzc van de stad, voert daarom een indexering door van 8 procent. In lijn met de inflatie. In Gent houdt OCMW-voorzitter Rudy Coddens de indexsprong nog even af. Maar niet iedereen woont in een rusthuis van de stad.

Een sprong van 8 procent

WZC Sint-Jozef in de Molenaarsstraat. Het rusthuis heeft 121 inwoners, op een steenworp van het Gravensteen. Vanaf 1 april verandert de dagprijs er naar 64,47 euro. Dat is zonder extra kosten zoals was, medicatie of een bezoekje van de kinesist. Het is een sprong van 7,75 procent. “Uiteraard zijn sommige bewoners een tikkeltje verontwaardigd over de prijsstijging”, zegt Margot Tolliers van de sociale dienst van Sint-Jozef. “Tegelijk snappen mensen ook wel dat dat niet uit de lucht komt vallen en dat de levensduurte sterk gestegen is. Als ze nog thuis zouden wonen, zou de prijs ook gestegen zijn. In die zin zijn onze cliënten zeer begripvol”.

Een tikkeltje ander verhaal in WZC Domino, een vzw met twee woonzorgcentra en verscheidene blokken met assistentieflats in de aanbieding, ook in het centrum. “Wij kunnen net zoals andere rusthuizen nu tweemaal per jaar indexeren, we hebben er in eerste instantie voor gekozen om dat niet te doen. Onze normale indexering gebeurt op 1 juli, daarover wordt half april beslist. Het moet nog afgeklopt worden, maar het lijkt me weinig waarschijnlijk dat we een volledige indexering van 8 procent zullen doorvoeren”, zegt directeur Martin Seeuws.

Ook de goedkoopste kamers ....

In de woonzorgcentra van de vzw, Domino en Tempelhof, zitten 269 cliënten. De goedkoopste kamer heb je momenteel voor 50,10 euro per dag. “We gaan er prat op om de goedkoopste van Gent te zijn, zelfs goedkoper dan een OCMW”, zegt Seeuws. “Omdat we vinden dat iedereen het recht heeft op goede zorg. Dat is ons visitekaartje. Dat gaat niet ten koste van de zorg, we hebben het meest aantal mensen per bed en we betalen ons personeel goed. Omdat we geen aandeelhouders moeten betalen, en we sterk inzetten op automatisatie, kan dat”.

Maar zelfs met een laag prijskaartje, kan niet iedereen een kamer in een wzc betalen. “Wij sturen mensen met financiële problemen door naar het OCMW”, klinkt het bij Sint-Jozef. Ook bij Domino is dat het geval. “Aangezien we goedkoper zijn dan de wzc van de stad, is dat ook geen probleem”, zegt Seeuws daarover.

“Tijd voor actie”

Je hoeft geen econoom te zijn om te weten dat dat ook de financiële druk op het OCMW vergroot. De vijf stadsrusthuizen blijven vooralsnog gespaard van de index. “We stellen ons nu liever terughoudend op gezien de gestegen levensduurte en vooral de duurdere energieprijzen willen we de bewoners en hun familie niet nog een factuur sturen”, klinkt het bij Coddens. “In januari 2023 zal er geïndexeerd worden op basis van de consumptieprijsindex van oktober 2022. Sowieso zorgen we voor begeleiding van financieel kwetsbare bewoners”. Maar het gaat niet alleen om een Gents probleem. Coddens roept de regering dan ook op om kwetsbare rusthuisbewoners rechtstreeks te helpen. “We verwachten in tussentijd ook initiatieven van de Vlaamse Regering die het zorgbudget ­van bewoners van een woonzorgcentrum zou kunnen indexeren. Dat is al jaren niet gebeurd.”