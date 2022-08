Tientallen moeders geven samen borstvoeding in Citadelpark om taboe weg te werken: “Ooit begon een groep jongeren koegeluiden te maken”

GentNiets natuurlijker dan je kind de borst geven, maar niet iedereen ziet dat zo. Veel vrouwen krijgen nare opmerkingen als ze hun baby of peuter borstvoeding geven in het openbaar. Om dat taboe weg te werken, kwamen tientallen vrouwen samen in het Citadelpark om samen te voeden. Op hetzelfde moment als dat op 14 andere locaties in Vlaanderen en Brussel gebeurde.

“Ik heb gelukkig nog maar één nare ervaring gehad”, vertelt Veerle Vercruyce (34) terwijl ze Abel (9 maanden) en Mia (4,5 jaar) tegelijkertijd de borst geeft aan de kiosk in het Citadelpark, omringd door meer dan vijftig andere voedende moeders. “Ik was in de Ardennen toen een groep jongeren koegeluiden maakte. Verder heb ik enkel positieve ervaringen, maar ik merk dat het een taboe blijft in mijn omgeving. Vandaar dat ik er vandaag bij ben in het Citadelpark, om het mee te normaliseren.”

Normaal

Het is de tweede keer dat mama’s samen komen in het park, onder leiding van Josefien Tondeleir. Een jaar geleden organiseerde ze dit ook al, vanuit de droom om op elk bankje in het Citadelpark een borstvoedende mama te zien. Uiteindelijk kwam een 75-tal moeders opdagen met hun baby of peuter. Ook enkele vaders waren van de partij. Dit jaar werd er niet alleen afgesproken in het Citadelpark, maar ook op 14 andere plekken in Vlaanderen: Gent, Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk, Zottegem, Dendermonde, Antwerpen, Brussel, Leuven, Mechelen, Turnhout, Hasselt, Aalst en Sint-Niklaas.

Waarom? Om aan te geven dat borstvoeding geven in het openbaar normaal is, om het belang van borstvoeding aan te tonen, en om voedende moeders met elkaar te verbinden. “Mia keek er enorm naar uit”, glundert Veerle. “Abel krijgt nog borstvoeding in het openbaar, maar zij niet meer. Omdat ze minder drinkt en omdat ik me geremd voel om dat in het openbaar te doen bij een kindje dat al groter is. Mijn partner Joke is enorm ondersteunend, maar als je dat nergens ziet rondom jou, zal je dat ook niet snel doen. Daarom is vandaag zo belangrijk: er is geen taboe en ik voel me verbonden, ook al ken ik geen andere moeders hier.”

Volledig scherm Borstvoedende mama's in het Citadelpark. © Jill Dhondt

Volledig scherm Borstvoedende mama's in het Citadelpark. © Jill Dhondt

Volledig scherm Borstvoedende mama's in het Citadelpark. © Jill Dhondt

Volledig scherm Bezieler Josefien Tondeleir. © Jill Dhondt

Volledig scherm Borstvoedende mama's in het Citadelpark. © Jill Dhondt

Volledig scherm Borstvoedende mama's in het Citadelpark. © Jill Dhondt

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.