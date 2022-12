Tientallen Gentenaars dragen Vredeslicht door Gent en verspreiden het verder naar andere steden

Het Vredeslicht is een initiatief dat jaarlijks terugkomt. Elk jaar wordt het van hand tot hand doorgegeven over een afstand van duizenden kilometers. Met als doel warmte en hoop te verspreiden voorbij de grenzen van religie, cultuur en leeftijd heen, in de donkerste periode van het jaar. Eind november vertrok het licht (zoals elk jaar) vanuit Bethlehem, zaterdag kwam het aan in Gent vanuit Tilburg.