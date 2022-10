Tien ton koper én ruim drie kilometer koperkabel gestolen bij bedrijven in Mariakerke

Gent Bestuurder rijdt dwars over Turboroton­de en crasht tegen buitenberm: “Met hoofdwonde afgevoerd naar ziekenhuis”

Op de John F. Kennedylaan in Oostakker is vrijdagmiddag een spectaculair ongeval gebeurd. Een wagen reed er dwars over de Turborotonde, waarna hij tegen de buitenberm crashte. De bestuurder werd met een hoofdwonde afgevoerd naar het ziekenhuis.

30 september