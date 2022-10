Thomas (32) opent nieuwe pianowinkel in Gent: “We verkopen zowel nieuwe als tweedehands piano’s”

Jaren geleden ging Thomas naar Berlijn als pianist om concerten te spelen en een opleiding pianorestauratie te volgen. Toen hij terug thuis kwam, zes jaar geleden, begon hij piano’s op te kopen en te restaureren met zijn broer Sam, vanuit de garage van hun vader in Deurle. “Daar bleek zodanig veel vraag naar te zijn dat we enorm snel gegroeid zijn”, blikt Thomas terug.

De broers hadden zodanig veel werk, dat het niet langer combineerbaar was voor Sam met zijn doctoraat. Hij stopte met het atelier en verhuisde naar het buitenland, maar Kint bleef groeien. Thomas bouwde een atelier uit in de Brugse Poort waar hij piano’s stemt, herstelt, verkoopt en verhuurt en ook concerten organiseert. Met de hulp van vijf andere pianokenners.

“We zitten daar heel graag, maar er is weinig passage”, vertelt Thomas. “Daarom heb ik besloten om een winkel te openen aan het station. De klanten kunnen hier evengoed terecht om advies in te winnen en piano’s te kopen.” Thomas en zijn team verkopen zowel nieuwe als tweedehands piano’s. De nieuwe piano’s zijn ofwel van Petrof ofwel van August Försten – twee Europese merken die altijd binnen Europa produceren met Europese materialen.

De tweedehands piano’s zijn vooral van Franse en Duitse merken zoals Schimmel, Steinway en Berchstein. “Voor de herstellingen en het onderhoud aanvaarden we alle merken”, verduidelijkt Thomas. “Hiervoor komen we uiteraard ter plekke. Je neemt een vleugelpiano niet zomaar mee naar de winkel. Al ben je hier altijd welkom om piano’s te testen en advies in te winnen. Het is veel aangenamer om vragen zoals ‘waar kan je lessen volgen’ en ‘kan je mijn piano stemmen’ in persoon te stellen dan via het internet.”