Thomas (29) doet niets anders dan auto’s omvormen tot kampeerbusjes: “Al populair voor de pandemie, maar sindsdien is het ontploft”

Waar de liefde voor kampeerbusjes begonnen is? Thomas moet er hard over nadenken, ook al is hij er elke dag mee bezig. Op zijn achttiende heeft hij aan het busje van zijn vader geprutst, maar dat ziet hij niet echt als zijn eerste project, dat kwam pas later. “Ik heb industrieel ontwerp gestudeerd in Kortrijk”, begint de Heath Ledger-lookalike. “Erna ben ik in de bedrijfswereld terecht gekomen, maar dat lag mij niet, zoveel achter een bureau zitten. Ik was van plan om freelance productontwerper te worden, maar net ervoor heb ik een busje verbouwd dat ik zelf gekocht had, en dat lag me enorm. Toen het af was, kreeg ik de vraag van een cinema of ik een caravan wou omvormen tot een werkplek, en zo is de bal aan het rollen gegaan. Erna is de ene vraag na de andere binnen gerold.”