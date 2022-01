Terwijl Denis (85) in ziekenhuis ligt, halen inbrekers tot vier keer toe zijn hangar overhoop: “Zelfs bed werd volledig gesloopt”

Gent De Kijk van Kurt: “Het nieuwe normaal, serieus?”

Heeft u op oudejaar voornemens voor het nieuwe jaar uitgesproken? Ik niet. Tabak heb ik 30 jaar geleden reeds afgezworen en een relatief matig gebruik van alcohol brengt me teveel vreugde om er beloftes over te doen. Bij het openen van de eerste krant van het nieuwe jaar heb ik er toch eentje kunnen bedenken. Ik neem me voor om me de komende twaalf maanden alvast niet neer te leggen bij het nieuwe normaal. In het verlengde daarvan neem ik me ook voor om niet als een idioot met de meute mee te staan juichen voor zaken waarvoor ik eigenlijk tranen zou moeten laten. Op oudejaar werden op het Sint-Baafsplein vuurwerk en ander brandend fraais op politiecombi’s afgevuurd. Pas toen er flink wat versterking kwam, werd het bekogelen gestaakt. Ongeveer op hetzelfde moment gooide een wilde meute zatlappen een ruit kapot van een café aan het Van Beverenplein. Een werknemer van dat café werd getrakteerd op een vuurpijl in zijn nek. De woordvoerder van de Gentse politie sprak van een rustige nieuwjaarsnacht. Hij voegde eraan toe dat er niemand gearresteerd werd. Wel, met dit nieuwe normaal en met dat onbegrijpelijke optimisme doe ik in 2022 niet mee. Als we het bekogelen en onder vuur nemen van de politie voortaan als gewoon gaan beschouwen, dan vraag ik me af waar de grens wordt gelegd. Want die grens gaan de smijters opzoeken, als stoute kleuters die nooit worden berispt voor hun apenstreken. In een stad waar je ongestraft flikken kunt aanvallen maar streng en duur wordt beboet als je met een oude auto het centrum inrijdt, moeten volgens mij de normen en waarden herbekeken worden. Mijn voornemen voor het nieuwe jaar luidt dan ook dat ik – zolang deze krant het me toelaat – wekelijks over zulks zal blijven doorbomen. Mag ik u terloops maar zeer gemeend een gezond en veilig 2022 wensen?

