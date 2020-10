Terwijl alles over corona gaat, is er ook nog één klimaatstaker in Gent

Sandrine studeert aan de IOA (International Opera Academy) in Gent. “Toen ik nog studente was in Nederland, kwam ik op straat voor het klimaat. Toen waren we met duizenden. Door corona is dat allemaal stilgevallen, maar met het klimaat gaat het ondertussen wel nog steeds slecht. In september ontdekte ik de website Fridays for Future, en daarop stond dat er ook in Gent actie wordt gevoerd, elke vrijdag van 10 tot 12 uur voor het stadhuis. Toen ik daar ging kijken, was er niemand. Dus besloot ik dan zelf maar actie te voeren voor het stadhuis. Eén keer al kreeg ik gezelschap van een andere student. Ik probeer het nu elke vrijdag te doen, maar dat moet wel lukken in samenspraak met mijn school. Iedereen die mee wil protesteren voor de klimaatzaak, is meer dan welkom. Zolang we ver genoeg uit elkaar staan, is er geen probleem.”