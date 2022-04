Terug van weggeweest, en meteen in de harten gesloten. De Blauwe Kiosk staat weer op de Kouter

Gent Meest ontoeganke­lij­ke zebrapad van Gent ligt in Bloemekens­wijk

Wie in de Frans van Ryhovelaan de straat wilt oversteken, doet dat best niet ter hoogte van het kruispunt met de Lisbloemstraat. Het zebrapad ligt er dwars over een fietspad en is niet toegankelijk vanaf het voetpad. Want daar staat een boom in de weg...

