Terminale Erik (62) doet emotionele oproep: “Kan dief alsjeblieft mijn ketting terugbrengen? Ik kreeg ze 50 jaar geleden van mijn moeder voor mijn communie”

Gent/KruibekeErik Vancoillie (62) is ten einde raad. Tijdens een bestralingskuur in het UZ Gent raakte de Kruibekenaar een dierbare halsketting kwijt. Die werd later opgestuurd door enkele goedhartige verpleegsters, maar bleek gestolen uit de enveloppe. Via deze weg richt Erik zich tot de dief. “Ik ga een zware tijd tegemoet. Mijn ketting kan me troost bieden.”