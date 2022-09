Tentoonstelling over penissen in Gents Universiteitsmuseum verlengd wegens succes

Het GUM gaat voor een penisverlenging. Of toch voor een verlenging van hun tentoonstelling over penissen: PHALLUS. Norm & Vorm. Daarin krijg je antwoorden op vragen als: is de penis baas over de voortplanting? Zijn seksspeeltjes het resultaat van wetenschappelijk onderzoek? En: maakt de fallus de man, of net niet? Er worden ook gesprekken en workshops georganiseerd rond het mannelijk (en vrouwelijk) lid.