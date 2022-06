TENT opent eind dit jaar het Wintercircus: “Nieuwe ontmoetingsplaats met grote internationale uitstraling”

GentEen hele groep ondernemers en kennisinstellingen heeft zich verenigd onder de naam ‘TENT’ om samen het Wintercircus te gaan uitbaten. De deal is nog niet beklonken, maar TENT is de enige kandidaat, en zegezeker. Eind dit jaar moet het Wintercircus open, met tal van functies waar ook de Gentenaar iets aan zal hebben: horeca, een concertzaal en een overdekt evenementenplein bijvoorbeeld.

Gentenaars lopen elke weekend massaal in en uit om het gerestaureerde circus tussen de Lammerstraat en de Sint-Pietersnieuwstraat te zien. Daar staat nu een fototentoonstelling, maar voor de rest is het gebouw nog leeg. Dat verandert eind dit jaar, als TENT er z’n tenten opslaat. TENT staat voor Together for Entrepreneurship, Networking and Technology, en is een organisatie die ontstond rond 15 bekende Gentse ondernemers, met klinkende namen als Nele Van Damme en Koenraad Belsac van Upgrade Estate, Alain De Taeye van TomTom, Jeroen Lemaire van het app-bedrijf In The Pocket, en Lorenz Bogaert, internet-ondernemer van Massive Media, eigenaar van onder meer Netlog en Twoo. Die sloegen de handen in elkaar met Voka en verschillende kennisinstellingen zoals Sogent, UGent, KULeuven en imec.

Volledig scherm De ondergrondse, ronde concertzaal © Wannes Nimmegeers

“Het plan is om het Wintercircus om te vormen tot het middelpunt van een netwerk met internationale uitstraling waar technologie en creativiteit elkaar ontmoeten", zegt Jeroen Lemaire. “Dit is een uniek Gents stadsproject, met spelers van uiteenlopende profielen. We willen technologie in de kijker zetten. Gent beschikt vandaag nog niet over een plaats waar start-ups, scale-ups, onderzoekers, creatievelingen, beginnende en studentenondernemers elkaar ontmoeten. TENT wordt een actieve gemeenschap die de mens centraal plaatst, waar nieuwe impulsen worden gegeven aan technologie die de levenskwaliteit van mensen kan verbeteren. TENT wordt ook een open huis voor het grote publiek met ook aandacht voor kunst en creativiteit waar experimenteren centraal staat.”

Evenementenplein

Dure woorden, maar voor de gewone Gentenaar geldt: het Wintercircus wordt ontmoetingsplaats met winkels, een auditorium, plaats voor evenementen, werkplekken, horeca en een concertzaal. Die concertzaak biedt plaats aan 500 mensen. Naast een restaurant en een terrasbar zal vooral het centraal en overdekt binnenplein van 1.200 vierkante meter groot een hotspot voor evenementen worden. “Gezien de centrale ligging, de missie en de spectaculaire setting hebben we alle troeven in handen en zijn we ervan overtuigd dat TENT een nieuwe ontmoetingsplaats wordt met grote internationale uitstraling", klinkt het.

Als de overeenkomst met de stad getekend wordt, krijgt TENT het Wintercircus via erfpacht in handen voor 75 jaar, met een optie om dat nog 15 jaar te verlengen. TENT kan dan op zoek naar horeca- en winkeluitbaters die in het Wintercircus willen trekken, en naar partners, sponsors en gebruikers van de werkplekken. “Wij willen met dit project vooral iets teruggeven aan deze stad waarin we onze bedrijven succesvol hebben kunnen laten groeien”, zeggen de TENT-ondernemers. “Voor ons is TENT geslaagd als we meerwaarde kunnen creëren voor Gent – voor zijn bewoners, economie en werkgelegenheid.”

Wie interesse heeft om (mee) te werken in het Wintercircus, vindt alle info daarrond op www.wintercircus.gent.

Volledig scherm Zicht op het prachtige binnenplein © Wannes Nimmegeers

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.