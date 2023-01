Ten laatste tegen avondspits opnieuw wagens over Gentbruggebrug: aannemer start opruimen werf

Gent Volvo Car Gent bouwde meer wagens in 2022, maar chiptekor­ten bleven wegen op productie

Bij Volvo Cars in de Gentse haven zijn vorig jaar 192.991 wagens gebouwd. Dat zijn er meer dan in 2021 (183.238), maar minder dan in 2020 (194.890) en de voorgaande jaren. De wereldwijde chiptekorten hadden in 2022 nog steeds een impact op de productie, zo maakte Volvo Car Gent dinsdag bekend.

