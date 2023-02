Televisie gestolen bij ex, kassa leeggeroofd in stamcafé en handtas gepikt: verstokte dief (39) heeft er een drukke dag op zitten

In augustus werd B.Ö. (39) vrijgelaten na een veroordeling van twee jaar voor feiten van diefstal. In een moment van helderheid wilde hij de plooien met zijn familie glad strijken, maar die keerden hem de rug toe. Hij belandde opnieuw in een negatieve spiraal, met als dieptepunt 25 november 2022. Op enkele uren tijd slaagde hij erin om in te breken bij zijn ex, 1.000 euro uit de kassa van zijn stamcafé te graaien en een handtas te stelen.

Het is een understatement om te stellen dat het niet goed gaat met beklaagde B.Ö. (39). De man in kwestie, vader van twee, heeft er reeds een hobbelig parcours opzitten, en het ziet er niet naar uit dat er verbetering op komst is in de nabije toekomst. Hij verbleef reeds zes jaar in de cel na tal van veroordelingen, en hij riskeert nu een bijkomstige straf van twee jaar, voor verschillende feiten van diefstal en geweld.

Woelige november

Op 2 november van vorig jaar kwam hij na zijn vrijlating in augustus voor het eerst opnieuw in aanraking met de politie. Hij had zich toen agressief gedragen tegenover een vrouw, en haar vervolgens zwaar toegetakeld. “Hij gaf haar een vuistslag in het gezicht, met een neusfractuur als gevolg”, klonk het bij het openbaar ministerie. Drie weken later, op 25 november, ging de man volledig door het lint. ‘s Nachts brak hij binnen in de woning van zijn ex, waar hij haar gsm stuk smeet op de grond en aan de haal ging met haar televisie.

Later die dag trok hij naar zijn stamcafé De Muze. Daar graaide hij 1.000 euro uit de kassa, toen de serveerster even niet keek. Enkele ogenblikken later stal hij ook een handtas en graaide hij er alles van waard uit, waarna hij de tas achterliet op het toilet van De Muze. Op 28 november stal hij tenslotte ook nog de kassa van een nachtwinkel. Hij kon gearresteerd worden en verblijft sindsdien in de cel. “Ik handelde uit noodzaak, gezien mijn zware drugsverslaving. Het geld ging ik gebruiken om drugs te kopen”, gaf hij eerlijk toe. Op 10 maart beslist de rechter over het lot van de man.

