Tele-Onthaal zoekt nieuwe telefoonvrijwilligers en organiseert trainingsreeks

Burgemees­ter Yves Deswaene (57) getroffen door hartaanval: “Waar­schijn­lijk twee maanden buiten strijd”

Yves Deswaene, burgemeester van Lochristi, is dinsdagochtend getroffen door een hartaanval. “Een wake-up call”, zoals hij het zelf aan zijn collega’s omschreef. Eerste schepen Sandro Di Nunzio neemt vanaf maandag zijn taken tijdelijk over.