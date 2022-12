Tekenaar Vizid vat Gent samen in levensgrote poster: “Speuren als een échte stroppendrager”

GENT Gezocht: Gentse bloeddono­ren voor tijdens de kerstperio­de

Het bloeddonatiecentrum in Gent gaat op zoek naar extra donoren voor de kerstperiode. Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen, tijdens de eindejaarsperiode valt de bloedvoorraad namelijk terug. Elke extra donatie is welkom!

20 december