Technoclub Kompass aast op Arsenaalsite in Gentbrugge, voor de stad kan het: “Er is nog geen contract ondertekend”

Gent Gentse nachtleven kijkt met bang hart richting najaar: “Klanten willen terugkeren, maar personeel vinden? Dat is wat anders”

3 juli Het normale leven is zo goed als terug na een hels coronajaar. Slechts één sector ligt nog steeds in de lappenmand. Nightlife, of het uitgaansleven, is nog altijd verboden. Vele dansende mensen op elkaar geplakt in donkere clubs, bewegend op dampende beats, de virologen krijgen een hartverzakking van het idee alleen al. Maar de mensen achter dat nachtleven hebben het intussen helemaal gehad. Sinds 13 maart 2020 zitten zij werkloos aan de kant. “Ik heb af en toe paniekaanvallen.”