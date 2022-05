Technisch onderlegde tieners bezoeken Volvo Gent: “Zonder technici valt het land binnen één week stil”

GentOp woensdagnamiddag 4 mei waren een 20-tal jongeren te gast bij Volvo Car Gent. Ze maakten er kennis met enkele STEM-beroepen in de Gentse autofabriek. Met dit bezoek wil men nieuwsgierige 12- tot 14-jarigen warm maken voor STEM-opleidingen en meer specifiek voor een onderhoudsberoep in de industrie en/of vrijwilligerswerk in de repairsector. Want deze jobs zijn broodnodig, zo leerden we.

De jonge bezoekers zijn allemaal verbonden aan Repair Teens, een initiatief van hogeschool Vives in samenwerking met verscheidene gemeentebesturen uit Oost- en West-Vlaanderen. Met dit initiatief wil men jongeren op een onderzoekende wijze kennis laten maken met techniek en technologie. Tijdens deze workshops worden de technisch onderlegde jongeren in contact gebracht met chemie, hout, metaal, elektriciteit, elektronica en informatica en robotica. Ook een bedrijfsbezoek mag niet ontbreken. De jongeren bezochten al eerder voedingsbedrijf Vandemoortele, houtbedrijf West Fraser en nu was Volvo Gent dus aan de beurt.

Grote ogen

De tieners trokken alvast grote ogen toen ze door de immense fabriek wandelden. “Dit is heel indrukwekkend”, vertelt Wouter (14) uit Kluisbergen. “Ik ben enorm geïnteresseerd in techniek en programmaties van machines. Het is daarom dat ik Technische Wetenschappen volg op school. Daar doen we ook wel praktische lessen, maar dit is wel van een andere orde, natuurlijk. Om dit eens in het echt te mogen zien, dat is echt wel een heel coole ervaring.”

Volledig scherm Wouter (14) uit Kluisbergen. © PJDG

Ook Menno, Emile en Arthur, allen afkomstig uit het Gentse, zijn in hun nopjes. “Het is niet te geloven hoe dat die supergrote robots zo een precisiewerk kunnen verrichten. Ook straf dat iedereen hier precies perfect weet wat hij of zij moet doen. Dat kan ook niet anders, zeker? Om de 64 seconden rolt hier een afgewerkte auto van de band”, vertelt Menno geestdriftig.

6.000 vacatures

Zoals eerder gezegd is het bezoek een initiatief van Repair Teens. We vragen een woordje uitleg aan medeorganisator Wim Vancauwenberghe van BEMAS. “We willen 12- tot 14-jarigen enthousiasmeren voor onderhoud en herstel als onderdeel van de circulaire en duurzame economie. Met praktische opdrachten en bezoeken aan Repair Cafés en bedrijven gaan jongeren zelf aan de slag om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen rond reparatie op te lossen. Zo ervaren ze hoe ze dankzij het onderhouden en repareren van spullen kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het project hopen we jongeren warm te maken voor een onderhoudsberoep in de industrie en/of vrijwilligerswerk in de repair beweging. Want zonder deze mensen valt het land gegarandeerd binnen een week stil. Werkzekerheid is ook geen probleem. Op dit moment zijn er 6.000 vacatures voor dergelijke onderhoudsfuncties en deze raken maar heel moeizaam ingevuld. Onderhoud van machines zal altijd nodig zijn, er zit dus zeker toekomst in deze branche”, vertelt Wim. Jonge techneuten: u weet dus wat te doen!

Volledig scherm Fabrieksbezoek Volvo Repair Teens © PJDG

Meer info op: https://www.repairteens.be/