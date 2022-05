Team van Gentse Balie verdedigt ons land op het wereldkampioenschap advocatenvoetbal in Marrakesh: “Na EK willen we nu ook WK winnen”

Gent De Kijk van Kurt: “We waren hem bijna kwijt”

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw heeft overwogen om nationaal voorzitter te worden van zijn partij. Had hij die stap daadwerkelijk genomen, dan zou hij zijn mandaat in het Gentse stadhuis verplicht hebben neergelegd. Het zou voor bittere tranen gezorgd hebben bij zijn kiezers en voor wilde champagne-bacchanalen bij zijn tegenstanders. Persoonlijk trek ik me bij elke zowat doorgevoerde beslissing van meneer Watteeuw enkele haren uit het hoofd. Tijdens de ontelbare wanhopige rondjes die ik al met de auto heb afgelegd op zoek naar een alweer door een betonblok vervangen parkeerplaats, heb ik de man al jeukende huidaandoeningen toegewenst. In gelijk welk cafégesprek over de Gentse politiek komt er maar één naam ter sprake. In de horecazaken die ik doorgaans frequenteer zouden de uitbaters en klanten onze eerste schepen het liefst verbannen naar West-Vlaanderen of verder. Andere schepenen – en in de meeste gevallen ook de burgemeester – worden niet genoemd. Gentenaars die niet actief met politiek bezig zijn, kunnen volgens mij geen vier schepenen uit het blote hoofd opnoemen. Weet u zonder googelen wat Rudy Coddens de laatste drie jaar heeft verwezenlijkt? Wist u dat we in Gent ook een CD&V-schepen hebben? En hoe ze heet? Ik dacht het niet. Filip Watteeuw kennen we daarentegen allemaal. Hij heeft Groen in Gent aan de macht gebracht en gehouden. Tot grote spijt van zijn criticasters – waaronder ondergetekende – komt hij zijn verkiezingsbeloftes na. Filip Watteeuw werkt zodanig op de zenuwen van zijn coalitiepartners dat die halfweg de beleidsperiode al een stadslijst tegen Groen aan het opstellen zijn. Dat plezier zal hij in de nationale politiek nooit beleven. Daar is Groen een zieltogend hoopje miserie dat vecht met zichzelf en de kiesdrempel. Watteeuw blijft, tot spijt van wie het benijdt.

