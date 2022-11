TEAM KEISSE. Kinesist Frank Wezenbeek behandelde de Gentse pistier meer dan 20 jaar: “Iljo was niet de grootste showman, hij sprak liever met de pedalen”

De Zesdaagse van Gent is dit jaar een eeuw oud, maar deze editie zal toch vooral rond Iljo Keisse draaien. De Keizer van ‘t Kuipke rijdt zijn laatste Zesdaagse. Hij won de wedstrijd maar liefst zeven keer op de snelste piste ter wereld en wordt op handen gedragen door het publiek. Wij spraken met zes mensen die belangrijk waren in het leven van Keisse over hoe zij Iljo’s laatste zesdaagse beleven. We vlijen ons neer op de massagetafel en leggen vandaag ons oor te luisteren bij Iljo’s kinesist Frank Wezenbeek. “Door zijn enorme stuurvaardigheid heeft hij weinig blessures gekend.”

We treffen Frank aan in zijn kinepraktijk aan de Watersportbaan terwijl hij de laatste hand legt aan Tarik Tissoudali. De vingervlugge spits van de Buffalo’s is momenteel hard aan het werken aan zijn terugkeer na een gescheurde kruisband. We wensen Tarik veel succes met zijn herstel en richten ons tot Frank. Hij is al meer dan twintig jaar de vaste kine van Keisse.

Frank, jij kent Iljo’s lichaam beter dan wie dan ook. Wat zijn Iljo’s grootste fysieke capaciteiten?

Het is natuurlijk een zeer sterke mens, hé. Dat kan ook haast niet anders als je tot je veertigste prof bent, dat is niet voor veel renners weggelegd. Hij heeft een ongelooflijk uithoudingsvermogen gekoppeld aan de nodige snelheid. Hij kan lange tijd op kop van het peloton rijden om zo de controle op een kopgroep te behouden. Daarnaast is hij door zijn piste-ervaring ook enorm stuurvaardig. Hij manoeuvreert zich bijzonder behendig door het peloton en weet hoe hij zich moet positioneren in de wind om bijvoorbeeld waaiers te trekken. Deze zaken maken van hem natuurlijk de perfecte wegkapitein.

Quote Er is voor Iljo een periode voor én en periode na Wouter Weylandt Kinesist Frank Wezenbeek

Zijn rug begint nu wel wat op te spelen.

Ja, hij is natuurlijk wel al veertig jaar dus abnormaal is het ook niet als er wat fysiek ongemak begint op te treden. Nogmaals, ik ken weinig renners die het zo lang hebben uitgehouden. Iljo heeft tijdens zijn loopbaan weinig zware blessures gekend. Enerzijds door zijn sterke lijf, maar anderzijds ook omdat hij gewoon weinig viel door zijn behendigheid op de fiets.

Hij lag dus niet constant bij u op de tafel voor een behandeling?

Nee, als hij belde voor een behandeling, dan wist je direct dat het serieus was. Ik herinner mij een zware blessure aan zijn linkerelleboog na een lelijke val in Parijs-Roubaix in 2019. Na de operatie kwam hij bij mij voor zijn revalidatie en zijn we onmiddellijk aan het werk gegaan. Zoals bij de écht goede sporters werkt hij dan zeer doelmatig en plangericht om zo snel mogelijk weer te kunnen fietsen. Hij is ook op moeilijke momenten mentaal zeer sterk en heeft geen zelfmedelijden. “Waarom moet mij dit toch overkomen?”, zal je hem nooit horen jammeren.

“Nu het einde van zijn carrière nadert, spelen de emoties wel op”, vertelt zijn familie wel.

Dat kan ik me wel voorstellen, want hij is ook zeker geen ijskonijn. Hoewel hij zo in het peloton bekendstaat. Ik ken hem toch ook wel op een andere manier. In zijn carrière heeft hij op sportief en menselijk vlak wel wat ellende gekend. Dat heeft hem gevormd, maar heeft ook littekens achtergelaten. Er is voor hem een periode voor én na Wouter. (Keisses beste vriend Wouter Weylandt liet het leven in de afdaling van de Passo del Bocco in de Ronde van Italië in 2011, nvdr.)

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Iljo en Wouter Weylandt © VRT

Wanneer heb je hem voor het eerst behandeld?

Rond het jaar 2000 behandelde ik Matthew Gilmore, die heel actief was in het circuit van de Zesdaagse. Matthew was zo’n beetje zijn mentor en zo is hij bij mij geraakt.

Wat voor indruk maakte die jonge gast toen op u?

Iljo was iemand die altijd goed wist wat hij wilde en waar hij naartoe moest zonder daar al te veel poespas rond te verkopen. A man with a plan, dat zat er al van jongs af aan in. In 2005 won hij samen met Gillmore maar liefst vier Zesdaagses. Hij was toen nog maar 23 jaar, maar dat kon je er niet aan merken want hij bleef altijd heel cool, ook onder druk. Hij verkocht als jonge gast niet al te veel show, maar veroverde de harten van de toeschouwers door de pedalen te laten spreken.

Iljo heeft vaak bij u op de massagetafel gelegen. Over wat praten jullie dan? Geeft u hem bijvoorbeeld advies.

Nee, echt advies geven doe ik niet. Ik probeer wel een klankbord te zijn. We praten dan vooral over sport, onze gemeenschappelijke passie.

Zijn er naast wielrennen nog andere sporten die hem interesseren?

Hij volgt vanop een afstand wel AA Gent, maar hij is nu ook niet meteen een kenner, hoor. Wielrennen is echt wel wat hem begeesterd. Daarnaast is hij een echte familieman. Als hij thuis is, neemt hij zijn vaderrol heel ernstig. Dat stabiele familieleven was een goed tegengewicht voor hectiek in de koers. Dat geeft hem rust.

Iljo was jarenlang de Gentse hoop tijdens de Zesdaagse. Staat er een opvolger klaar?

Ik werk ook samen met Fabio Vandenbossche uit Laarne. Hij is toch bijzonder goed bezig op de weg én op de baan. Die jongen moeten we in de gaten houden. Vorige maand haalde hij op het WK nog brons, een mooie prestatie voor zo’n jonge snaak. Hij stond na dinsdagavond ook op kop van de Zesdaagse, maar er kan nog veel gebeuren de komende dagen, natuurlijk.

Fabiooooo, dat klinkt bijna even goed als Iljoooo....

(lacht) Klopt helemaal!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.