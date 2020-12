Te weinig aanbod voor 12- tot 25-jarigen: Gentse Feesten krijgt ‘urban festival’ voor jongeren

GentDe stad heeft een toekomstvisie uitgewerkt voor de Gentse Feesten. Niet dat alles plots anders moet, maar er moet wel richting worden gegeven aan het stadsfestival. Zo valt bijvoorbeeld op dat er te weinig aanbod is voor 12- tot 25-jarigen en daarvoor wil de stad in 2021 al een ‘urban festival’ binnen de Feesten organiseren. Verder wordt er gesleuteld aan subsidies, duurzaamheid en toegankelijkheid, ook bij andere evenementen.

“In 2020 hebben we het gemerkt: Gent koestert zijn feesten en Gent zonder feesten is een saaie stad.” Dat stelt Feestenschepen Annelies Storms (sp.a). Ze heeft het dan niet alleen over de Gentse Feesten, maar over alle festiviteiten in onze stad. Reden te meer om voor al die evenementen geld en regels te voorzien. “Al mag het spontane karakter van het feestenlandschap niet verloren gaan door administratieve verplichtingen, te (str)enge regels en repressieve reacties.”

Volledig scherm Een Urban Festival, dat wil de stad binnen de Gentse Feesten © RV / Stad Gent

Experiment

De Gentse Feesten zijn uiteraard nog altijd hét evenement bij uitstek. Tien dagen en nachten feesten op pleinen en in de straten midden in de stad, het blijft een uniek gegeven. Het wringt ook soms bij de bewoners. Daarom zal strikt gewaakt worden over die leefbaarheid. De Feestenzone breidt dan ook niet verder uit. Meest opvallend: de stad stelt vast dat het aanbod voor 12- tot 25-jarigen te klein is en wil daar onmiddellijk iets aan doen. Kinderen kunnen zich in het Zuidpark uitleven op springkastelen, MiramirO doet altijd iets voor kinderen en er is ook veel kindertheater. “Maar voor jongeren tussen 12 en 25 jaar valt er weinig te beleven”, geeft Storms toe. “Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om een ‘urban festival’ te organiseren tijdens de Gentse Feesten. We willen het concept uittesten in 2021, als experiment. Daarvoor lanceren we een oproep om een organisator te vinden. Muziek, dans, performance, sport, kunst, debat,... kunnen allemaal aan bod komen. De focus is gericht op tieners en jongvolwassenen.”

Quote Alle evenemen­ten in Gent moeten afvalvrij en duurzaam zijn, iedereen moet ergens zijn gading vinden en het moet betaalbaar zijn Feestenschepen Annelies Storms (sp.a)

Nieuw subsidiereglement

Voor de grote pleinen komt er een nieuw subsidiereglement. “We willen hen daarmee enerzijds perspectief geven over een langere termijn door hen een meerjarige subsidie toe te kennen. Anderzijds willen we met het nieuwe reglement vernieuwing en kwaliteit stimuleren. Pleinen die inzetten op vernieuwing en/of het ‘Gentse karakter’ van hun programmatie, die kansen geven aan nieuwe, lokale artiesten en organisatoren en/of zich richten op een divers publiek kunnen extra centen krijgen.” Ook de ‘kleine organisatoren’ krijgen extra aandacht. “Hun subsidiebedrag werd al opgetrokken naar 200.000 euro per editie. De talloze initiatieven verspreid over de stad zijn namelijk het peper en zout op de Feesten. Organisatoren kunnen tot nu 7.500 euro krijgen om hun project te helpen realiseren.”

Volledig scherm De Gentse Feestenzone blijft wat ze is © RV / Stad Gent

Tot slot onderzocht het stadsbestuur of de oprichting van een EVA - een extern verzelfstandigd agentschap - voor de Gentse Feesten zinvol is. Deze zou kunnen helpen in de zoektocht naar Vlaamse en Europese subsidies en in de vernieuwing van de Gentse Feesten, een droom die al lang leeft.

Ook andere evenementen

Ook over andere evenementen heeft de stad nagedacht. “We willen het evenwicht tussen een levendige en een leefbare stad bewaren door spreiding in tijd en ruimte. Daarvoor worden plein- en parkprofielen uitgewerkt: zij geven aan welke evenementen geschikt zijn op welke plek. Alle evenementen in Gent moeten afvalvrij en duurzaam zijn, iedereen moet ergens zijn gading vinden en het moet betaalbaar zijn”, gaat Storms verder. “IVAGO wil meer dienstverlening aanbieden met herbruikbare bekers. Via een sociale economie speler wil het een service aanbieden waarbij de bekers afgewassen worden. Deze ondersteuning wordt wel beperkt tot kleinere evenementen. Er komt ook een nieuw, overkoepelend subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van grootschalige feesten en evenementen die wijken en buurten verbinden. De dertien stadskermissen blijft het stadsbestuur ondersteunen, maar vanaf 2021 zullen ook verschillende wijkfestivals een subsidie kunnen krijgen, denk maar aan Bruudruusterrock in Oostakker, Dioniss in Sint-Denijs-Westrem en Copacobana in Sint-Amandsberg.”