Te veel keizersneden in ons land: “Als het moet, dan moet het, maar ik zou het niemand aanraden”

Op de corona-babyboom na daalt het aantal geboortes in ons land al tien jaar. In absolute cijfers daalde ook het aantal keizersneden, maar het relatieve aantal – het aantal keizersneden ten opzichte van het totaal aantal geboortes – neemt nog elk jaar toe. “In 2011 ging het om 20,55 procent, in 2020 om 22,20 procent”, geeft CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle aan. “Dat is 12 procent te veel.”

Volgens een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zijn er nochtans duidelijke risico’s verbonden aan een keizersnede. Gaande van problemen met de ademhaling bij baby’s tot problemen voor de moeder bij volgende zwangerschappen - dat gaat van baarmoederscheur tot problemen met de placenta en infecties. Bovendien duurt het herstel na een keizersnede veel langer dan bij een natuurlijke bevalling. “Hoewel een keizersnede één van de meest voorkomende operaties ter wereld is, is het belangrijk dat ze niet voor vanzelfsprekend genomen wordt”, aldus Muylle. “De ingreep kan levens redden en is daarom ook noodzakelijk in specifieke gevallen, maar ze is niet volledig risicoloos.”

Paniek

Getuige daarvan is de 36-jarige Eva uit Gent. Zij beviel twee keer met een keizersnede. “Mijn eerste keizersnede was niet gepland”, zegt ze. “Het plan was om natuurlijk te bevallen, maar toen dat niet ging, hebben ze een spoedkeizersnede gedaan. Ik was akkoord, nog steeds, maar ik heb wel een zware infectie opgelopen daardoor. Toen ze mijn buik weer opsneden, enkele dagen na de bevalling, bleek dat alles ontstoken was door een of andere bacterie. Ze hebben alles opgekuist, maar ik moest nog een maand in het ziekenhuis blijven om te herstellen.”

De tweede keizersnede was gepland, maar daarom niet minder traumatisch. “Omdat de eerste keer zo moeilijk was verlopen, hadden ze me aangeraden om meteen voor een keizersnede te kiezen. Maar door de vorige operaties bleek alles verkleefd, ze konden mijn darmen moeilijk onderscheiden van mijn maag en mijn andere organen, waardoor de operatie heel lang geduurd heeft en ik in paniek was. Ik wist niet of het goed zou komen. Achteraf zei de gynaecoloog dat het beter was om geen derde kindje te nemen.”

Geen aanrader

Ondanks de risico’s werden de voorbije dertig jaar steeds vaker routinematig keizersneden uitgevoerd, soms zonder medische noodzaak. Ondanks dat studies van de Wereldgezondheidsorganisatie aantonen dat wanneer het percentage keizersneden in een bevolking beperkt wordt tot 10 procent, het aantal moeder- en pasgeboren sterftegevallen daalt. Boven de 10 procent wordt dit effect teniet gedaan.

“Een keizersnede blijft een chirurgische ingreep die enkel mag worden uitgevoerd wanneer er een medische noodzaak is”, aldus kamerlid Muylle. Sensibilisering over de voor- en nadelen voor jonge moeders is cruciaal.” Een boodschap waar Eva zich graag bij aansluit: “Als het moet, dan moet het, maar anders zou ik het niemand aanraden. Ik voel me zeker niet slecht behandeld en alles is uiteindelijk goed gekomen, maar ik vind wel dat mensen zich bewuster moeten zijn dat een keizersnede een zware operatie is. Ook als je een natuurlijk bevalling tegemoet gaat, zou je ingelicht mogen worden dat het uiteindelijk toch een keizersnede kan worden, hoe dat in zijn werk gaat en wat de mogelijke gevolgen zijn.”

