Té schattig: schaatslegende Katrien Pauwels leert kleindochter Ellie schaatsen. “Gewoon voor het plezier”

Gent Nu al behoorlijk druk in Gent voor vierde dag Lichtfesti­val

Wie vanavond naar het Lichtfestival van Gent wil komen, rekent best op de fiets, of de P&R-parkings. Nu al is het behoorlijk vol in de stad, Parking Zuid is al een hele tijd volzet. Heel wat mensen komen shoppen, en blijven vermoedelijk nadien ‘plakken’ voor de lichtjes. Vrijdag verliep alles rustig, dat wordt ook vandaag verwacht.

13 november